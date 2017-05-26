Зонам безопасности в Сирии требуются контролеры

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил сегодня, что эксперты России, Ирана и Турции по картам определят границы зон деэскалации в Сирии для дальнейшей организации контрольно-пропускных пунктов (чтобы препятствовать проникновению боевиков). Однако пока не ясно, кто и как будет контролировать зоны "на земле".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом создание зон безопасности в Сирии, и США "поддерживают эти идеи".
Командующий американскими воздушными операциями на Ближнем Востоке генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Харриган 24 мая отметил, что Соединенные Штаты и Россия активнее обмениваются информацией через установленную горячую линию, поскольку в воздушном пространстве над территорией, контролируемой ИГ*, становится тесно. Харриган подтвердил, что США установили зоны безопасности вокруг районов, где находится американский военный персонал, и ограничили перемещение российских сил в этих районах только задачей защиты американского персонала и поддерживаемых США "повстанцев".
В подходах к деэскалации заметны разночтения. Насколько реалистичен новый план мирного урегулирования?
Дьявол — в деталях
В ходе международных переговоров в Астане 4 мая представители стран — гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании сроком на шесть месяцев четырех зон деэскалации в Сирии. Зоны включают провинцию Идлиб, части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, территории на севере провинции Хомс, пригород Дамаска Восточную Гуту, а также провинции Дераа и Кунейтра на юге страны.
Несмотря на отсутствие в соглашении конкретного (развернутого) алгоритма действий, сирийское правительство высказалось в поддержку документа, а США рекомендовали представителям сирийской оппозиции "принять активное участие". Каждая из сторон при этом преследует свои цели.
Некоторые оппозиционеры считают российский проект угрозой для территориальной целостности Сирии и отрицают миротворческую роль Ирана. Американцы и их союзники по коалиции поставлены перед фактом: зоны находятся под российско-иранским контролем. И кое-кто видит в меморандуме "очередную ловушку" Владимира Путина.
Упомянутые инициативы Вашингтона и Анкары могли бы узаконить военное присутствие США и Турции в САР, обеспечить переход к силовой ликвидации законного сирийского президента (как это было ранее в Ираке, Югославии, Ливии). И потому американо-турецкие бесполетные зоны неприемлемы.
Трехмерные шахматы
Очевидно, для реализации майского меморандума придется увеличить военные контингенты России, Ирана и Турции. Линию фронта никто не отменял, а группировка "Хайят тахрир аш-Шам"* (бывшая "Нусра"*, запрещена в России) и ей подобные перемирие соблюдать не намерены. Это большая проблема "на земле". Кроме того, меморандум затрагивает геополитические интересы влиятельных соседей — Израиля и Саудовской Аравии, которые наверняка постараются вставить в сирийский процесс свои пять шекелей и пять риялов соответственно.
Азартная арабо-израильская гонка вооружений в разгаре. И если Саудовская Аравия не имеет общей границы с САР, то Израиль более чувствителен к сирийскому миру.
Превращение восточного Дамаска в зону деэскалации может воспрепятствовать регулярным авиаударам израильтян по силам движения "Хезболла"* (на сирийской территории). И уж совсем нетерпимым стало бы появление иранских и турецких наблюдателей на сирийско-израильской границе.
В Генштабе ВС России намерены со временем наращивать количество зон безопасности. Однако препятствий и противников мира в Сирии слишком много, чтобы эти планы быстро воплотились в жизнь.
А пока Россия, Турция и Иран продолжают совместную борьбу с террористическими формированиями в районах, не охваченных условиями меморандума.
*Террористическая организация, запрещенная в России.