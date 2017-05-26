Зонам безопасности в Сирии требуются контролеры

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил сегодня, что эксперты России, Ирана и Турции по картам определят границы зон деэскалации в Сирии для дальнейшей организации контрольно-пропускных пунктов (чтобы препятствовать проникновению боевиков). Однако пока не ясно, кто и как будет контролировать зоны "на земле".

Минобороны России сообщает, что в Сирии обстановка стабильная, ведется мониторинг режима прекращения огня : "Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1508. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 219".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом создание зон безопасности в Сирии, и США "поддерживают эти идеи".

Командующий американскими воздушными операциями на Ближнем Востоке генерал-лейтенант ВВС США Джеффри Харриган 24 мая отметил, что Соединенные Штаты и Россия активнее обмениваются информацией через установленную горячую линию, поскольку в воздушном пространстве над территорией, контролируемой ИГ*, становится тесно. Харриган подтвердил, что США установили зоны безопасности вокруг районов, где находится американский военный персонал, и ограничили перемещение российских сил в этих районах только задачей защиты американского персонала и поддерживаемых США "повстанцев".

Тегеран выступил против участия США в охране зон деэскалации в Сирии. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани подчеркнул: "У Сирии есть правительство, и только оно может решать, кто имеет право присутствовать на их территории. <…> Американцев, поддерживающих терроризм и дестабилизирующих Сирию, сирийские власти у себя видеть не хотят".

В подходах к деэскалации заметны разночтения. Насколько реалистичен новый план мирного урегулирования?

Дьявол — в деталях

В ходе международных переговоров в Астане 4 мая представители стран — гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании сроком на шесть месяцев четырех зон деэскалации в Сирии. Зоны включают провинцию Идлиб, части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, территории на севере провинции Хомс, пригород Дамаска Восточную Гуту, а также провинции Дераа и Кунейтра на юге страны.

В предварительно обозначенных границах зон с 6 мая запрещено использование любого вида вооружений. Россия, Иран и Турция создали четыре зоны деэскалации 4 мая. Россия прекратила применение авиации в Сирии в зонах деэскалации с 1 мая

Несмотря на отсутствие в соглашении конкретного (развернутого) алгоритма действий, сирийское правительство высказалось в поддержку документа, а США рекомендовали представителям сирийской оппозиции "принять активное участие". Каждая из сторон при этом преследует свои цели.

Некоторые оппозиционеры считают российский проект угрозой для территориальной целостности Сирии и отрицают миротворческую роль Ирана. Американцы и их союзники по коалиции поставлены перед фактом: зоны находятся под российско-иранским контролем. И кое-кто видит в меморандуме "очередную ловушку" Владимира Путина.

Демонстративное вчерашнее присоединение НАТО к коалиции по борьбе с ИГ* (запрещена в России) "на земле" ничего не меняет, поскольку все страны альянса де-факто уже находятся в составе ближневосточной коалиции под руководством США (и годами доказывают свою неэффективность). Не имея в Сирии альтернативных проектов для продвижения, Запад не может открыто выступить против российско-турецко-иранского плана и на всякий случай подогревает протестные настроения оппозиции. "Голос Америки" сообщил : "Сирийские повстанцы заявляют, что не допустят присутствия российских и иранских наблюдателей, и выражают сомнения в том, что сирийское правительство и Россия прекратят их бомбить. Дамаск отверг предыдущие предложения о создании бесполетных зон".

Упомянутые инициативы Вашингтона и Анкары могли бы узаконить военное присутствие США и Турции в САР, обеспечить переход к силовой ликвидации законного сирийского президента (как это было ранее в Ираке, Югославии, Ливии). И потому американо-турецкие бесполетные зоны неприемлемы.

Трехмерные шахматы

Очевидно, для реализации майского меморандума придется увеличить военные контингенты России, Ирана и Турции. Линию фронта никто не отменял, а группировка "Хайят тахрир аш-Шам"* (бывшая "Нусра"*, запрещена в России) и ей подобные перемирие соблюдать не намерены. Это большая проблема "на земле". Кроме того, меморандум затрагивает геополитические интересы влиятельных соседей — Израиля и Саудовской Аравии, которые наверняка постараются вставить в сирийский процесс свои пять шекелей и пять риялов соответственно.

Если точнее, Эр-Рияд уже заключил 110-миллиардные контракты на поставки американского оружия и намерен потратить на вооружения 350 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет. А Израиль — единственная страна на Ближнем Востоке, располагающая парком новейших американских истребителей пятого поколения F-35 , по 100 миллионов долларов за штуку (и на этом Тель-Авив не остановится).

Азартная арабо-израильская гонка вооружений в разгаре. И если Саудовская Аравия не имеет общей границы с САР, то Израиль более чувствителен к сирийскому миру.

Превращение восточного Дамаска в зону деэскалации может воспрепятствовать регулярным авиаударам израильтян по силам движения "Хезболла"* (на сирийской территории). И уж совсем нетерпимым стало бы появление иранских и турецких наблюдателей на сирийско-израильской границе.

Тактически уступая российской инициативе и мирному процессу в Сирии, Соединенные Штаты объективно снижают влияние Израиля и арабских монархий Персидского залива, то есть вредят собственным стратегическим интересам в регионе. А ведь США стратегического курса никогда не меняют. В этой геополитической партии до эндшпиля еще далеко.

В Генштабе ВС России намерены со временем наращивать количество зон безопасности. Однако препятствий и противников мира в Сирии слишком много, чтобы эти планы быстро воплотились в жизнь.

А пока Россия, Турция и Иран продолжают совместную борьбу с террористическими формированиями в районах, не охваченных условиями меморандума.

*Террористическая организация, запрещенная в России.