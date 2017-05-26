Трамп и Абэ договорились расширять санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились работать над расширением санкций против КНДР, сообщил в заявлении Белый дом.

Встреча двух лидеров состоялась в городе Таормина на восточном побережье Сицилии, где в пятницу открывается саммит "Большой семерки".

"Президент сказал, что США будут работать с Японией и Южной Кореей, а также с другими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы повысить давление на Северную Корею и показать, что нынешний путь Северной Кореи никуда не ведет. Президент Трамп и премьер-министр Абэ согласились, что их команды будут работать над расширением санкций по Северной Корее, в том числе путем идентификации и наложения санкций на те организации, которые поддерживают программу создания баллистических ракет и программу создания ядерного оружия КНДР", — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, речь шла о расширении оборонных возможностей "для сдерживания и обороны против КНДР", сообщили в Белом доме.