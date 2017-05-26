В Греции в ДТП со школьным автобусом пострадали более 20 человек

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Двадцать один человек пострадал в ДТП со школьным автобусом на севере Греции, передает агентство Синьхуа.

Как уточняет издание "Катимерини", в аварии пострадали 14 детей. Также газета сообщает, что инцидент произошел на трассе между городами Серре и Кавала. Водитель автобуса, в котором ехали школьники, их родители и учителя, попытался избежать столкновения с двигавшимся навстречу грузовиком, но не смог сманеврировать, в результате автобус перевернулся.

Все пострадавшие были доставлены в больницы.