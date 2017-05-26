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Главные враги Вашингтона: какие страны в США считают угрозой

18:1526.05.2017
(обновлено: 18:17 26.05.2017)
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© Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания ПентагонаВоенные США у здания Пентагона
© Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. По данным опроса телеканала Fox News, 64% американцев считают Россию "врагом Америки". В этом антирейтинге Москва занимает третье место. На первом — Северная Корея, которую воспринимают вражеской страной 93% американцев. Второе место занял Иран: Исламскую республику считают врагом 80% опрошенных. Союзником США назвали Кремль только 28% граждан США. Любопытно, что при этом 73% американцев уверены, что президент Дональд Трамп считает Россию своей союзницей, и только 20% убеждены, что Москва для Трампа соперник.

Fox News — консервативный телеканал, целевая аудитория Республиканской партии и самого Трампа. Таким образом, представление избирателя Трампа о России и представление о том, что сам президент думает о России, диаметрально противоположны.

Крымский поворот

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Черногории Душко Маркович на саммите НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Matt Dunham
Саммит НАТО: Трамп указал членам альянса их место
В тексте документа по итогам встречи Трампа с президентом Италии Серджио Маттареллой говорится, что "президент США вновь подтвердил единую позицию стран по обе стороны Атлантики по вопросу о привлечении России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины". В ответ в Москве хозяина Белого дома обвинили в непоследовательности и непродуктивности. Так, российский сенатор Алексей Пушков заявил: "Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея гарантирует лишь тупик в отношениях".

Время от времени Трамп демонстрирует "агрессивность" по отношению к Москве, и каждый раз это совпадает с очередной попыткой разоблачать "связи" американского президента с Кремлем. Так, недавно телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в спецслужбах США сообщил, что по делу о "связях с Россией" ФБР проводит проверку в отношении зятя американского президента и его старшего советника Джареда Кушнера.

При этом во время своей предвыборной кампании Трамп много говорил о "нормализации" отношений с Москвой, но под нажимом СМИ и конгресса вынужден был поменять позицию. Например, по поводу вопроса о статусе Крыма еще кандидат в президенты Трамп заявлял: "Жители Крыма, насколько я слышал, хотели бы быть с Россией, чем там, где они были".

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Власти Крыма напомнили, что полуостров всегда открыт для украинцев
Кризис на юго-востоке Украины и вхождение Крыма в состав России стали поворотной точкой в отношении американцев к Москве. В 2013 году, по данным Fox News, лишь 40% американцев считали Россию врагом. Значит, градус враждебности по отношению к Москве за эти четыре года вырос в 1,5 раза. Но важнее другое: целых 47% считали Россию союзником.

Впрочем, ситуация неоднозначна. По данным другого соцопроса, проведенного службой Gallup в начале 2017 года, позитивный взгляд на Россию разделяли 28% участников опроса. При этом в 2015 году этот показатель был меньше — 24%. Таким образом, после крымского "обрушения" 2014 года отношение американцев к Москве пусть потихоньку, но стало улучшаться.

Отдельно Gallup отследил отношение лично к Владимиру Путину. В 2017 году положительно к российскому лидеру относятся 22% респондентов, что стало самым высоким показателем с 2003 года (в 2015 году положительно к Путину относились 13% американцев).

За два года существенно улучшили свое отношение к президенту России республиканцы — 12% до 32%. В два раза улучшилось отношение среди независимых респондентов, не причисляющих себя ни к одной из ведущих партий: 23% против 12% в 2015 году. А вот у демократов позитивный образ Путина поддерживают только 10%. В 2015 году их было 15%.

Война с союзниками

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Koji Ueda
Трюдо заявил Трампу, что Канада будет защищать своих производителей
Главным союзником Соединенных Штатов, по данным Fox News, 96% американцев считают Канаду. На втором месте — Великобритания (95% населения), потом Франция (92%) и Германия (87%). Канада удерживает первенство — несмотря даже на то, что находится в состоянии "торговой войны" с Вашингтоном. США установили заградительные компенсационные таможенные пошлины в отношении пяти крупных канадских поставщиков древесины. Пошлины взлетели с 3% до почти 25%. А еще канадский премьер буквально на днях на саммите НАТО не смог ответить на вопрос, доверяет он Трампу.

Отношения со вторым номером в списке — Великобританией — тоже переживают не лучшие времена. Как сообщила газета The Times, после завершения Brexit Вашингтон вынужден будет в первую очередь сотрудничать с ЕС, а не с Соединенным Королевством. США сначала заключат соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а только потом — с Великобританией. Наконец, в СМИ появились публикации, что после утечек данных по теракту в Манчестере британские спецслужбы думают о том, чтобы прекратить обмен разведданными с США.

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