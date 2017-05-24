Пушков назвал непродуктивной идею привлечь Россию к ответственности за Крым

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости "привлечь РФ к ответу за Крым", таким образом встраивается в логику Брюсселя, однако подобная идея очень непродуктивна, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея "привлечь Россию к ответ-сти за Крым" очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 мая 2017 г.

​Ранее Трамп заверил руководство Италии, что США поддерживают Европу в том, что "Россию нужно призвать к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины" и заставить выполнять минские соглашения. Об этом сообщал Белый дом по итогам переговоров лидера США с президентом и премьер-министром Италии.