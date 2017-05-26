Юнкер объяснил слова Трампа о "плохих немцах"

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер объяснил трудностями перевода и опроверг "агрессивность" заявлений президента США Дональда Трампа о торговом балансе ФРГ.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп назвал немцев "плохими", потому что они "продают в США слишком много машин".

"Если я правильно понимаю, речь идет о каких-то утечках в прессе, я не хочу быть частью этой политической культуры", — заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в итальянской Таормине, отвечая на вопрос журналистов.

"Я тоже комментировать не хочу, но должен. У нас с президентом Трампом была очень дружественная конструктивная беседа. Неправда, что он агрессивно подошёл к вопросу торгового профицита Германии" — заявил в свою очередь, Юнкер перед началом саммита "семерки".

"Я действительно думаю, что это связано с переводом. Если кто-то говорит, что "немцы плохие", это не стоит переводить буквально… он был совершенно не агрессивен", — отметил глава Еврокомиссии.

По его словам, не касаемо ситуации в германской экономике, ЕС не должен сравнивать торговые балансы каждой из стран-участниц союза, а сопоставлять их с показателями всего мирового и европейского экономического роста.