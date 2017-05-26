Российский дипломат назвал поведение Трампа с Марковичем недостойным

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Поведение президента США Дональда Трампа в инциденте с премьер-министром Черногории Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе является недостойным, но ожидать извинений со стороны американского лидера не стоит, считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД России, чрезвычайный и полномочный посол России, член РСМД Александр Панов.

Накануне в Брюсселе Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который проводил генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети, вызвав недоумение у многих пользователей.

"Поведение Трампа, конечно, недостойное лидера. Обычно, если он чем-то недоволен, обращаются его, может, сопровождающие к руководителю протокола, чтобы поставить всех в той последовательности, как это запланировано. Но я не знаю, какой у них там был протокол. Но Трамп-то протокол не знает, ему чего? Взял и отодвинул", — сказал Александр Панов РИА Новости.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент между Трампом и Марковичем на саммите НАТО. По его словам, он не видел видео этого момента. Пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме этой расстановки.

По мнению Александра Панова, Трамп не станет извиняться перед черногорским премьером. "Ну, кто же извиняется? Наивные люди что ли? Президент будет извиняться? Нет, конечно", — сказал собеседник агентства.

"Они (Белый дом – ред.) поэтому и сделали такой комментарий, что ничего там не произошло", — добавил Панов.

Сам Маркович назвал инцидент с Трампом "безобидным" и сказал, что для американского президента "естественно" стоять в первом ряду. Маркович отметил, что не обратил бы на случившееся внимания, если бы не увидел реакцию в социальных сетях.

Черногория впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.