Российский дипломат назвал поведение Трампа с Марковичем недостойным

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Поведение президента США Дональда Трампа в инциденте с премьер-министром Черногории Душко Марковичем на саммите НАТО в Брюсселе является недостойным, но ожидать извинений со стороны американского лидера не стоит, считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД России, чрезвычайный и полномочный посол России, член РСМД Александр Панов.
"Поведение Трампа, конечно, недостойное лидера. Обычно, если он чем-то недоволен, обращаются его, может, сопровождающие к руководителю протокола, чтобы поставить всех в той последовательности, как это запланировано. Но я не знаю, какой у них там был протокол. Но Трамп-то протокол не знает, ему чего? Взял и отодвинул", — сказал Александр Панов РИА Новости.
По мнению Александра Панова, Трамп не станет извиняться перед черногорским премьером. "Ну, кто же извиняется? Наивные люди что ли? Президент будет извиняться? Нет, конечно", — сказал собеседник агентства.
"Они (Белый дом – ред.) поэтому и сделали такой комментарий, что ничего там не произошло", — добавил Панов.
Сам Маркович назвал инцидент с Трампом "безобидным" и сказал, что для американского президента "естественно" стоять в первом ряду. Маркович отметил, что не обратил бы на случившееся внимания, если бы не увидел реакцию в социальных сетях.
Черногория впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.