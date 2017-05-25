Москва обеспокоена увеличением военных расходов США в рамках НАТО на 40%

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Увеличение на 40% военных расходов США в рамках НАТО вызывает в Москве тревогу, заявил постпред России при альянсе Александр Грушко.

"То, что сегодня тревожит, это то, что администрация Трампа на следующий год запросила 4,8 миллиарда долларов для так называемой инициативы успокоения союзников. В нынешнем году такое финансирование составляло 3,7 миллиарда, это означает 40-процентное увеличение и это также означает, что США могут дополнительно разместить американские силы в Европе, скажем, ещё одну бригаду (на восточных границах альянса)", — сказал российский дипломат в эфире телеканала "Россия-24", комментируя итоги саммита НАТО в Брюсселе.

Таким образом, по его словам, в Москве внимательно следят за происходящем "на земле" и предпринимают "все необходимые меры, чтобы надежно интересы безопасности России были обеспечены".