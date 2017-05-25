НАТО решила расширить поддержку коалиции по борьбе с ИГ*

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран НАТО на саммите в четверг приняли решение о дополнительных полетах самолетов альянса AWACS и обмене информацией в поддержку международной коалиции по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы также решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по борьбе с ИГ* (террористическая группировка запрещена в России). Наши самолеты (дальнего радиолокационного) обнаружения AWACS помогут облегчить использование коалицией воздушного пространства, несколько союзников пообещали мощности для дозаправки этих AWACS в воздухе. Мы будем делиться большим количество информации, осуществлять больше полетов и обеспечивать дозаправку в воздухе", — сказал генсек после заседания.