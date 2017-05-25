НАТО одобрила создание подразделения по антитеррору

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Лидеры стран НАТО на саммите в четверг одобрили создание в штаб-квартире альянса нового подразделения по борьбе с терроризмом, а также назначение координатора по антитеррору, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приняли решение создать ячейку по антитеррористической разведке в нашем разведывательном подразделении. Это улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков", — сказал Столтенберг после заседания глав государств и правительств стран-членов НАТО.