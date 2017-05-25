В Великобритании проходят новые обыски в связи с терактом в Манчестере

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Новые обыски проходят в городе Уиган в связи с терактом в Манчестере, сообщает телеканал Sky News.

Накануне в Уигане (северная Англия) был задержан один из подозреваемых в причастности к организации теракта.

"Обыск проводится после ареста (накануне — ред.) в Уигане в связи с терактом в Манчестере, в настоящее время он продолжается", — цитирует телеканал местную полицию.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Теракт в Манчестере стал вторым терактом в Британии меньше чем за два месяца. 22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.