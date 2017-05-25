Пентагон опровергает сообщения о потере вооружений в Ираке и Кувейте

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон в четверг назвал неточным сообщение международной организации Amnesty International о том, что американские военные не знают о судьбе части вооружений, поставленных ранее в Ирак и Кувейт.

По информации правозащитников, в докладе генерального инспектора Пентагона идет речь о вооружениях на сумму около 1 миллиарда долларов.

"Сообщение Amnesty International не является точным. Мы не теряли оборудование на 1 миллиард долларов", — заявил РИА Новости официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон.