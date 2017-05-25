Белый дом рассказал, о чем договорились Трамп и Макрон

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Брюсселе обсудили борьбу с запрещенной в обеих странах и в России террористической организацией ИГ* и договорились укреплять союзные отношения между Вашингтоном и Парижем, сообщил Белый дом.

"Лидеры согласились, что критически важно разгромить ИГ* в Ираке и Сирии. Президент Трамп обсудил свою недавнюю поездку в Саудовскую Аравию и Израиль и свою надежду на мир на Ближнем Востоке. Оба лидера подтвердили, что будут поддерживать и выстраивать и без того крепкий союз между США и Францией", — говорится в заявлении.

Также Трамп призвал Макрона, чтобы Франция выполняла свои финансовые обязательства в рамках НАТО и добивалась того, чтобы альянс был "сосредоточен на борьбе с терроризмом". Трамп поблагодарил Францию за участие в контртеррористических операциях в Африке.

Речь идет о первой встрече двух лидеров после избрания Макрона президентом Франции. Трамп и Макрон провели рабочий ланч в резиденции американского посла в Брюсселе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.