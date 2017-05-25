Трамп заявил, что члены НАТО до сих пор не платят необходимую долю в бюджет

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал членов НАТО к выполнению финансовых обязательств перед организацией, назвав невыплаты в бюджет "несправедливыми", об этом он заявил, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Члены НАТО должны наконец осуществлять вклад своей доли и выполнять свои финансовые обязательства", — сказал Трамп, выступая на открытии мемориала в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Речь Трампа транслировали американские телеканалы.

По словам лидера США, 22 из 23 членов организации "не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам".

По словам президента США, 2% ВВП, которые должны предоставлять члены на нужды организации, являются "крайним минимумом для ответа на современные очень реальные угрозы". "Если все страны НАТО будут честно вносить свои доли, НАТО будет еще сильнее, чем сегодня, особенно перед угрозой терроризма", — сказал президент США.