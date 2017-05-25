Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле приближается к трем тысячам

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе. Архивное фото

Участница марша против президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время столкновений с полицией в Каракасе. Архивное фото

МЕХИКО, 25 мая — РИА Новости. Число задержанных в ходе антиправительственных протестов в Венесуэле составляет более 2,8 тысячи человек, сообщил директор неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"2815 задержаний с 1 апреля по 24 мая, 1240 человек по-прежнему под стражей, 341 предстал перед военными трибуналами, из них 178 задержаны", — написал Ромеро в своем микроблоге в Twitter.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе акций протеста превысило 55 человек, раненых — 1 тысячу.

В четверг венесуэльская ассоциация университетских ректоров объявила траур по погибшим в результате протестов.

"Ассоциация объявляет три дня траура (четверг, пятница и понедельник) по погибшим за эти 53 дня, нам очень больно за гибель наших студентов", — написала в своем микроблоге в Twitter ректор Центрального университета Венесуэлы Сесилия Гарсия Ароча.