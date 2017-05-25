Эрдоган и Макрон обсудили пути преодоления кризиса между ЕС и Турцией

АНКАРА, 25 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон обсудили на переговорах в Брюсселе выход из тупика, в который зашли отношения между Евросоюзом и Турцией, сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

Эрдоган встретился с Макроном на полях саммита НАТО. Закрытая встреча, в которой принимал участие также глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, продолжалась 45 минут.

По данным агентства, стороны обсудили в ходе встречи ситуацию в Сирии, Ираке и другие региональные вопросы. Была отмечена важность сотрудничества в борьбе против всех террористических группировок, включая ИГ (запрещена в РФ) и запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

Эрдоган и Макрон сошлись в том, что торговый оборот между Турцией и Францией необходимо увеличить до 20 миллиардов евро.