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В мире

Дональд Два Процента: Трамп приехал в Брюссель давить на НАТО

Сюжет:
Саммит НАТО в Брюсселе (21)
15:2425.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета, 25 мая 2017Президент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета, 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В четверг, 25 мая, в новом комплексе штаб-квартиры НАТО в Брюсселе пройдет встреча глав государств и правительств стран — членов организации. Ее впервые посетят два новых участника — вступивший в должность в январе президент США Дональд Трамп и избранный менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон.

На повестке дня саммита (который в Брюсселе почему-то предпочитают называть "неформальной встречей") два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса. При этом если первый особых вопросов не вызывает, то второй не на шутку тревожит большинство участников переговоров.

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Перед саммитом его участники буду присутствовать на открытии двух мемориалов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель откроет установленный перед зданием новой штаб-квартиры кусок Берлинской стены, а Дональд Трамп — фрагмент одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушенного террористами 11 сентября 2001 года.

Здание новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© REUTERS / Belgian Air Force/Michael Moors/NATO
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Первый памятник призван служить напоминанием о том, что Североатлантический военный блок изначально был создан для противостояния коммунистической угрозе в лице соцлагеря, которую ему удалось одолеть. Второй "является символическим фоном для принципа НАТО, провозглашенного Трампом: альянс должен играть более активную роль в борьбе с терроризмом", пишет Der Spiegel.

Нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года до сих пор остаются теми самыми случаями, когда вступил в действие принцип общности, в соответствии с которым нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на всю организацию, напоминает германское издание. И уточняет: "Можно только надеяться, что Трамп поймет это послание".

Накануне саммита генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что послы государств — членов альянса одобрили присоединение НАТО к международной коалиции во главе с США, ведущей борьбу с ИГ*.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО

"НАТО согласилось расширить миссию разведывательных самолетов AWACS, которые в настоящее время патрулируют с базы в Турции воздушное пространство над Сирией и Ираком. Впредь AWACS будут также направлять самолеты коалиции по борьбе с ИГ* во всех случаях, за исключением тех, когда запланированы бомбардировки. Согласованный в Брюсселе план действий пока исключает участие стран НАТО в прямых боевых столкновениях с джихадистами", — уточняет немецкая телерадиокомпания DW.

Окончательное решение о присоединении НАТО к коалиции должно быть принято на нынешнем саммите. Его участники надеются, что оно лежит в русле требований Трампа, который добивается от альянса более активного участия в борьбе с международным терроризмом.

Пресловутые два процента

Второй пункт повестки также имеет прямое отношение к политике нынешнего американского президента. И в период своей предвыборной кампании, и уже занимая Овальный кабинет в Белом доме, он неоднократно предъявлял претензии европейским партнерам по НАТО в том, что они недостаточно выполняют свои обязательства по финансированию деятельности организации.

На саммите в Уэльсе в 2014 году члены альянса договорились, что каждый из них будет тратить на взносы в НАТО не менее 2% от объема своего валового внутреннего продукта (ВВП). Однако до сих пор из 28 государств — членов НАТО лишь пять выполняют эту договоренность. Это США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Больше всего на нужды НАТО расходуют Соединенные Штаты — 3,61%. Власти Латвии пообещали достичь двухпроцентного порога уже в нынешнем году.

© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкСаммит стран НАТО в Уэльсе. 2014 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Саммит стран НАТО в Уэльсе. 2014 год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО. 24 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НАТО обсудит Россию на саммите в ходе дискуссии о военных расходах
Остальные по-прежнему заметно отстают. Например, такой мощный член альянса, как Германия, вносит в копилку блока лишь 1,2% от ВВП. Целый ряд стран — Чехия, Словакия, Венгрия, Испания, Дания, Бельгия, Люксембург, Албания и некоторые другие — около 1%.

Несмотря на то что уэльские договоренности предусматривают для их полной реализации десятилетний срок, Дональд Трамп в выражении своего недовольства данной ситуацией доходил до того, что угрожал резким снижением объемов финансирования НАТО со стороны США. А также предлагал ужесточить сами договоренности. Подобными заявлениями американского президента и вызваны тревожные ожидания нынешнего саммита, на котором запланировано обсуждение распределения финансового бремени между членами альянса.

Такой разный Трамп

Впрочем, как отмечают западные СМИ, не исключено, что недовольство американского лидера "нахлебничеством" партнеров не будет выплеснуто на них в ходе этого саммита. Дональд Трамп неоднократно демонстрировал хорошую способность к эволюции своих даже самых непримиримых позиций — в том числе по отношению к НАТО. К примеру, он неоднократно называл альянс "устаревшей организацией", однако довольно быстро сменил тон и стал отзываться о Североатлантическом блоке в основном в превосходной степени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
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Подверглись метаморфозе и его взгляды по отношению к России. Если во время предвыборной гонки и в первые дни своего президентства он неоднократно выступал за налаживание более тесных контактов с Москвой, высказывался за отмену антироссийских санкций, то со временем это его дружелюбие как-то поиссякло. Накануне же нынешнего саммита на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони он подтвердил, что США будут продолжать выступать в "трансатлантическом единстве" по вопросу мер против России из-за действий в Крыму и на востоке Украины, и заявил о необходимости убедить Кремль выполнить обязательства по Минским соглашениям.

© REUTERS / Italian Presidency Press OfficeПрезидент США Дональд Трамп и президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи в Риме. 24 мая 2017
© REUTERS / Italian Presidency Press Office
Президент США Дональд Трамп и президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи в Риме. 24 мая 2017

Правда, как заявил в четверг после встречи с Трампом председатель Европейского союза Дональд Туск, помимо позиции по вооруженному конфликту в Донбассе, у руководства ЕС и США сохраняется разное отношение к России.

"Я не уверен на 100%, что мы имеем общую позицию, общее мнение по России, хотя когда речь идет о конфликте на Украине, мы придерживаемся общей линии", — сказал Туск.

Впрочем, "российская тема" на основной повестке дня саммита НАТО не значится, а ее обсуждение, если оно и состоится, пройдет в тени главных заявленных тем.

У себя на родине способность эволюционировать и гибко менять свои политические позиции пока что приносит Трампу дивиденды. Его ближневосточный вояж с посещением Саудовской Аравии, Израиля и палестинской территории обернулся ростом популярности. Рейтинговая компания Rasmussen Reports, ведущая ежедневные телефонные опросы американцев, зафиксировала, что к 24 мая уровень одобрения Трампа в США за неделю поднялся с 43% до 48%.

Участникам саммита НАТО, начинающегося в бельгийской столице, остается лишь гадать, какой именно и с какими позициями Трамп прибыл в Брюссель.

*Террористическая экстремистская организация, запрещенная в России.

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