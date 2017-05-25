Мэй на G7 обсудит вопросы борьбы с терроризмом

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить с коллегами по "семерке" вопросы борьбы с терроризмом, в том числе, вопросы распространения экстремистской информации в соцсетях.

"Завтра я приму участие в заседании G7 и подниму вопрос о борьбе с терроризмом, включая вопросы, связанные с соцсетями", — сказала Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят представители правительства, спецслужб и полиции.

Мэй 23 мая объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

Теракт произошел в понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.