Саммит НАТО назначит координатора альянса по борьбе с терроризмом

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран-членов НАТО на саммите в четверг примут решение о назначении координатора альянса по борьбе с терроризмом и создании нового подразделения по обмену разведданными, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы также договоримся о создании в штаб-квартире НАТО ячейки по сбору разведсведений о терроризме, улучшая обмен разведданными, в том числе по вопросу иностранных бойцов. И мы примем решение о назначении координатора для контроля над усилиями НАТО в борьбе с терроризмом", — сказал Столтенберг журналистам перед саммитом.