В России изучат опыт Казахстана по лишению гражданства за терроризм

АСТАНА, 25 мая — РИА Новости. Россия может использовать опыт Казахстана по введению института лишения гражданства за терроризм, считает заместитель председателя Государственной Думы РФ Владимир Васильев.
"В Петербурге теракт совершил выходец, по сути, из нашего государства — члена ОДКБ. Он получил гражданство у нас. Кстати, мы сейчас используем ваш опыт (казахстанский — ред.). Мы сейчас поставили вопрос, что будем лишать второго гражданства людей, которые не оправдали доверие, которое было оказано им страной пребывания, получили гражданство и после этого совершили такое тяжкое преступление. Мы используем опыт друг друга", — сказал Васильев в ходе международного круглого стола "Роль парламентов в законодательном обеспечении сотрудничества и региональной безопасности в Центральной Азии".
В среду мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила в первом чтении поправки в законодательство для приведения его в соответствие с нормами конституции, которые, в частности, предполагают дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства по 21 статье Уголовного кодекса. Такой вид наказания в качестве дополнительного может быть применен по 14 составам особо тяжких террористических преступлений (за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности) и 16 составам преступлений, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана (геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности).
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.