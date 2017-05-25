В России изучат опыт Казахстана по лишению гражданства за терроризм

АСТАНА, 25 мая — РИА Новости. Россия может использовать опыт Казахстана по введению института лишения гражданства за терроризм, считает заместитель председателя Государственной Думы РФ Владимир Васильев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что получение российского гражданства лицами, солидарными с террористами, может стать предметом для судебного рассмотрения, в ходе которого возможно аннулирование причин, по которым это гражданство было предоставлено. Так Песков прокомментировал слова Владимира Путина в интервью телеканалу "Мир 24" о том, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства.

"В Петербурге теракт совершил выходец, по сути, из нашего государства — члена ОДКБ. Он получил гражданство у нас. Кстати, мы сейчас используем ваш опыт (казахстанский — ред.). Мы сейчас поставили вопрос, что будем лишать второго гражданства людей, которые не оправдали доверие, которое было оказано им страной пребывания, получили гражданство и после этого совершили такое тяжкое преступление. Мы используем опыт друг друга", — сказал Васильев в ходе международного круглого стола "Роль парламентов в законодательном обеспечении сотрудничества и региональной безопасности в Центральной Азии".

В среду мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрила в первом чтении поправки в законодательство для приведения его в соответствие с нормами конституции, которые, в частности, предполагают дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства по 21 статье Уголовного кодекса. Такой вид наказания в качестве дополнительного может быть применен по 14 составам особо тяжких террористических преступлений (за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности) и 16 составам преступлений, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана (геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности).

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.