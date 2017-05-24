Депутат Рады призвал брать пример с Гитлера в вопросах языка

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук в дискуссии о языковой политике на телеканале ZIK предложил ориентироваться на действия нацистской Германии.

По его словам, полностью запрещать телевещание на русском языке нельзя, так как это помешает Киеву "отвоевывать души украинцев в Донбассе" и "поддерживать крымских татар". Мосийчук считает, что русский язык может быть запрещен "в Киеве, Львове, Василькове, Харькове", но не в Донбассе.

"Потому что когда Гитлер оккупировал Украину, он к нам обращался не на немецком, а на украинском, на русском — к нашим прадедам и дедам", — заявил парламентарий.

Ранее 23 мая Верховная рада одобрила введение на общенациональных каналах квоты в 75% на передачи и фильмы на украинском языке. Закон еще должен подписать президент Петр Порошенко, который уже заявил, что утвердит решение парламента. Оппозиция в Раде намерена оспорить документ в Конституционном суде как ущемляющий права русскоязычных граждан и принятый с нарушениями регламента.