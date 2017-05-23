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В мире

Языковые квоты на украинском ТВ: шаг к ущемлению прав русскоязычных граждан

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (345)
19:0423.05.2017
(обновлено: 19:43 23.05.2017)
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© Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВерховная рада Украины. Архивное фотоВерховная рада Украины. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении. Власти заявили, что принятие документа обусловлено необходимостью защиты национальной безопасности и популяризации украинского языка. В Госдуме РФ считают это решение тоталитарным произволом и началом "идеологической войны" с русскоязычным населением Украины.

Депутаты на заседании Верховной рады. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Рада планирует одобрить закон о введении квоты на украинский язык на ТВ
Закон еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко, который уже заверил, что утвердит решение парламента. При этом оппозиция в Раде намерена оспорить этот документ в Конституционном суде. По мнению оппозиции, он не только ущемляет права русскоязычных граждан на Украине, но и принимался с нарушениями регламента.

Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения.

Новые правила

Первые попытки увеличить количество украинского языка на телевидении были предприняты еще при президенте Викторе Ющенко. В 2006 году было введено обязательное дублирование фильмов на украинском языке. Тогда это вызвало протесты со стороны зрителей и прокатчиков. В 2010 году во времена президентства Виктора Януковича обязательное дублирование фильмов на украинский язык отменили, однако в кинотеатрах по-прежнему демонстрируются фильмы исключительно с украинским переводом, русскоязычные фильмы не дублируются, но сопровождаются субтитрами на государственном языке.

Сайты украинских телеканалов 1+1, Перший и Украина
© РИА Новости
Рада приняла закон о введении квоты в 75% на украинский язык на телевидении
После госпереворота на Украине в 2014 году в Раду начали вносить инициативы, направленные на фактическое вытеснение русского языка из культурной жизни.

За последний год на Украине была запрещена демонстрация более 100 фильмов и телесериалов из России, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.

В ноябре 2016 года на Украине были введены квоты на трансляцию по радио песен на украинском языке. В течение первого года действия изменений должна быть обеспечена трансляция 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. Верховная рада решила продолжить эту практику и для телевидения.

Принятый во вторник Радой закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.

Документ предусматривает введение штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора за нарушение норм закона о квотах.

Закон еще должен подписать президент. Решение вступит в силу через четыре месяца после опубликования в официальной прессе.

Порошенко поддержит

Порошенко пообещал подписать закон о введении квот на телевидении, упрекнув телеканалы за низкую долю украинского языка.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Политолог прокомментировал квотирование украинского языка на ТВ
"Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. У некоторых — на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призывал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации — не услышали. Что же, все урегулирует закон… Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ — быть! PS: все поняли, что закон подпишу?" — написал президент на своей странице в Facebook.

При этом Порошенко заявил, что в принятом законе власти учли права граждан на другие языки.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал принятое парламентом решение историческим. По его мнению, закон о квотах позволит создать "по-настоящему украинское телевидение". Парубий напомнил, что ранее принятый Радой закон о квотах для музыки стал "ренессансом украинской песни".

По мнению вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, следующим шагом после введения квот на украинский язык на телевидении должно стать принятие нового закона о языках, который будет предусматривать квоты на использование иностранных языков в стране.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение Рады законопроект, который регулирует использование языков национальных меньшинств, в том числе русского языка, в школах, судах и органах местного самоуправления, а также расширяет возможности их применения.

Ущемляет права граждан и будет оспорен

Депутаты "Оппозиционного блока" уже инициировали отмену закона о квотах на украинский язык на ТВ, так как, по их мнению, документ нарушает конституцию Украины и принят с грубым нарушением регламента Рады.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Киев отгораживается от чужого мнения в медиапространстве, считают в Совфеде
"Ряд поправок были внесены в статьи, которых не было при рассмотрении закона в первом чтении, что также запрещено регламентом. Более того, эти поправки касались статьи, которой устанавливаются штрафы для телекомпаний. В первом чтении никакого разговора о штрафах не было", — пояснил депутат Юрий Павленко.

По его мнению, введение обязательных квот приведет к падению рейтингов телеканалов и вынудит зрителей искать русскоязычный контент в интернете. Павленко также считает, что это решение не поможет украинским властям найти общий язык с русскоязычными гражданами страны.

"Мы считаем, что в сегодняшних условиях, когда есть война на востоке, когда люди нуждаются в украинском слове, в позиции украинского государства, самим себя ограничивать в возможности общаться тем языком, на котором говорят жители (восточных регионов — ред.), тоже плохо. Потому что это один из элементов проигрыша в информационной войне", — добавил депутат.

В партии назвали приятие закона о языковых квотах на телевидении наступлением на права и свободы граждан. В связи с этим "Оппозиционный блок" начал сбор подписей под обращением в Конституционный суд с требованием признать этот закон не соответствующим конституции.

Схожее мнение выразил лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

По его словам, этот закон является попыткой "партии войны" усилить раскол в обществе и спровоцировать новый виток противостояния.

Украинский телеканал "Интер" также выступил против закона о языковых квотах на ТВ.

"Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам – украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку", — говорится в заявлении телеканала.

"Крестовый поход" против русского языка

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала принятый Радой закон о квотах на ТВ, назвав его тоталитарным произволом украинских властей, которые, по словам депутата, вводят насильственный запрет на русский язык.

Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Яровая назвала закон о квотах на украинский язык на телевидении произволом
"Трудно назвать законом тоталитарный произвол украинской власти, которая, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык. Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем. Типун на язык станет общенациональным заболеванием, если этот майданный бред будет подписан президентом", — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, введение квот означает начало "идеологической войны" украинских элит с русскоязычным населением Украины.

"Украинская элита просто помешалась на крестовых походах против русского языка… Против новой языковой политики выступают даже украинские телеканалы и известные общественники, но официальному Киеву — "как с гуся вода", в итоге, не сумев разбомбить Донбасс и заблокировать Крым, украинская элита нашла нового врага в лице русскоязычного населения", — заявил Бальбек РИА Новости.

Он напомнил, что ранее экс-президент Украины Ющенко уже пытался сделать нечто подобное, что в итоге привело к раздражению населения.

"Это был один из факторов, который в итоге привел к отторжению крымского населения от Украины. Спустя 10 лет мы видим похожую картину, только на этот раз киевские элиты начали идеологическую войну против русскоязычного населения материковой Украины, которых миллионы", —добавил депутат.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что решение Рады о квотах на использование украинского языка вызовет обратный эффект, люди не захотят менять свой привычный уклад,

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Медведчук прокомментировал квотирование украинского языка на телевидении
"Власти Украины продолжают расписываться в своем бессилии убедить граждан страны по-хорошему поголовно перейти на госмову и идут все тем же проверенным советско-ограничительным путем: теперь вот теле- и радиостанциям предписано 75% общей продолжительности передач и/или фильмов транслировать на украинском языке", — сказал он.

Однако, скорее всего, считает политик, очередной законодательный "разгул демократии" на Украине опять вызовет обратный эффект, как и все, что навязывается силой.

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