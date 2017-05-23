Языковые квоты на украинском ТВ: шаг к ущемлению прав русскоязычных граждан

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении. Власти заявили, что принятие документа обусловлено необходимостью защиты национальной безопасности и популяризации украинского языка. В Госдуме РФ считают это решение тоталитарным произволом и началом "идеологической войны" с русскоязычным населением Украины.

Закон еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко, который уже заверил, что утвердит решение парламента. При этом оппозиция в Раде намерена оспорить этот документ в Конституционном суде. По мнению оппозиции, он не только ущемляет права русскоязычных граждан на Украине, но и принимался с нарушениями регламента.

Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения.

Новые правила

Первые попытки увеличить количество украинского языка на телевидении были предприняты еще при президенте Викторе Ющенко. В 2006 году было введено обязательное дублирование фильмов на украинском языке. Тогда это вызвало протесты со стороны зрителей и прокатчиков. В 2010 году во времена президентства Виктора Януковича обязательное дублирование фильмов на украинский язык отменили, однако в кинотеатрах по-прежнему демонстрируются фильмы исключительно с украинским переводом, русскоязычные фильмы не дублируются, но сопровождаются субтитрами на государственном языке.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Раду начали вносить инициативы, направленные на фактическое вытеснение русского языка из культурной жизни.

За последний год на Украине была запрещена демонстрация более 100 фильмов и телесериалов из России, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.

В ноябре 2016 года на Украине были введены квоты на трансляцию по радио песен на украинском языке. В течение первого года действия изменений должна быть обеспечена трансляция 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. Верховная рада решила продолжить эту практику и для телевидения.

Принятый во вторник Радой закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.

Документ предусматривает введение штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора за нарушение норм закона о квотах.

Закон еще должен подписать президент. Решение вступит в силу через четыре месяца после опубликования в официальной прессе.

Порошенко поддержит

Порошенко пообещал подписать закон о введении квот на телевидении, упрекнув телеканалы за низкую долю украинского языка.

"Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. У некоторых — на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призывал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации — не услышали. Что же, все урегулирует закон… Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ — быть! PS: все поняли, что закон подпишу?" — написал президент на своей странице в Facebook.

При этом Порошенко заявил, что в принятом законе власти учли права граждан на другие языки.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал принятое парламентом решение историческим. По его мнению, закон о квотах позволит создать "по-настоящему украинское телевидение". Парубий напомнил, что ранее принятый Радой закон о квотах для музыки стал "ренессансом украинской песни".

По мнению вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, следующим шагом после введения квот на украинский язык на телевидении должно стать принятие нового закона о языках, который будет предусматривать квоты на использование иностранных языков в стране.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение Рады законопроект, который регулирует использование языков национальных меньшинств, в том числе русского языка, в школах, судах и органах местного самоуправления, а также расширяет возможности их применения.

Ущемляет права граждан и будет оспорен

Депутаты "Оппозиционного блока" уже инициировали отмену закона о квотах на украинский язык на ТВ, так как, по их мнению, документ нарушает конституцию Украины и принят с грубым нарушением регламента Рады.

"Ряд поправок были внесены в статьи, которых не было при рассмотрении закона в первом чтении, что также запрещено регламентом. Более того, эти поправки касались статьи, которой устанавливаются штрафы для телекомпаний. В первом чтении никакого разговора о штрафах не было", — пояснил депутат Юрий Павленко.

По его мнению, введение обязательных квот приведет к падению рейтингов телеканалов и вынудит зрителей искать русскоязычный контент в интернете. Павленко также считает, что это решение не поможет украинским властям найти общий язык с русскоязычными гражданами страны.

"Мы считаем, что в сегодняшних условиях, когда есть война на востоке, когда люди нуждаются в украинском слове, в позиции украинского государства, самим себя ограничивать в возможности общаться тем языком, на котором говорят жители (восточных регионов — ред.), тоже плохо. Потому что это один из элементов проигрыша в информационной войне", — добавил депутат.

В партии назвали приятие закона о языковых квотах на телевидении наступлением на права и свободы граждан. В связи с этим "Оппозиционный блок" начал сбор подписей под обращением в Конституционный суд с требованием признать этот закон не соответствующим конституции.

Схожее мнение выразил лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

По его словам, этот закон является попыткой "партии войны" усилить раскол в обществе и спровоцировать новый виток противостояния.

Украинский телеканал "Интер" также выступил против закона о языковых квотах на ТВ.

"Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам – украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку", — говорится в заявлении телеканала.

"Крестовый поход" против русского языка

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала принятый Радой закон о квотах на ТВ, назвав его тоталитарным произволом украинских властей, которые, по словам депутата, вводят насильственный запрет на русский язык.

"Трудно назвать законом тоталитарный произвол украинской власти, которая, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык. Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем. Типун на язык станет общенациональным заболеванием, если этот майданный бред будет подписан президентом", — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, введение квот означает начало "идеологической войны" украинских элит с русскоязычным населением Украины.

"Украинская элита просто помешалась на крестовых походах против русского языка… Против новой языковой политики выступают даже украинские телеканалы и известные общественники, но официальному Киеву — "как с гуся вода", в итоге, не сумев разбомбить Донбасс и заблокировать Крым, украинская элита нашла нового врага в лице русскоязычного населения", — заявил Бальбек РИА Новости.

Он напомнил, что ранее экс-президент Украины Ющенко уже пытался сделать нечто подобное, что в итоге привело к раздражению населения.

"Это был один из факторов, который в итоге привел к отторжению крымского населения от Украины. Спустя 10 лет мы видим похожую картину, только на этот раз киевские элиты начали идеологическую войну против русскоязычного населения материковой Украины, которых миллионы", —добавил депутат.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что решение Рады о квотах на использование украинского языка вызовет обратный эффект, люди не захотят менять свой привычный уклад,

"Власти Украины продолжают расписываться в своем бессилии убедить граждан страны по-хорошему поголовно перейти на госмову и идут все тем же проверенным советско-ограничительным путем: теперь вот теле- и радиостанциям предписано 75% общей продолжительности передач и/или фильмов транслировать на украинском языке", — сказал он.

Однако, скорее всего, считает политик, очередной законодательный "разгул демократии" на Украине опять вызовет обратный эффект, как и все, что навязывается силой.