В Британии задержали пятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Число подозреваемых, задержанных в Великобритании в связи с терактом в Манчестере, увеличилось до 5 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию города.

Как отмечает Франс Пресс, арест произошел в Уигане – городе, входящем в зону так называемого Большого Манчестера. "Арестованный имел при себе пакет, содержимое которого мы сейчас изучаем", — цитирует заявление полиции агентство.

До этого глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил, что теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена", "несомненно, организовала преступная сеть".

Ранее в среду городская полиция заявила, что "трое мужчин задержаны на юге Манчестера в связи с продолжающимся расследованием страшного теракта, произошедшего в понедельник вечером на "Манчестер Арене". Затем стало известно о задержании в Манчестере старшего брата предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди – Исмаила Абеди. Наконец, агентство Рейтер со ссылкой на ливийскую службу по борьбе с терроризмом передало, что во вторник вечером в Триполи по подозрению в связях с "Исламским государством" (запрещена в РФ) был задержан младший брат Хашим Абеди.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.