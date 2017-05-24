Россия не будет отвечать на блокировку сайтов на Украине, заявил Никифоров

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая — РИА Новости. Россия не будет вводить санкции против Украины в ответ на ее санкции к российским IT-компаниям, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Мы вообще против любых санкций. Это очень странный подход, тем более в цифровом мире. Это не работает", — сказал журналистам министр, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия ответить Украине на санкции в отношении российских IT-компаний.

По его мнению, за эти санкции украинским властям придется отвечать перед собственным народом.

Министр также считает, что российские IT-компании не нуждаются в поддержке в связи с введением санкций.

"Они не нуждаются в какой-то поддержке. Это крупные сильные игроки, их капитализация исчисляется миллиардами долларов, они не нуждаются ни в чьей поддержке, все у них хорошо", — отметил Никифоров.

Ранее в мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

Замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская заявляла, что Украина готова к возможным ответным санкциям со стороны России.