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В Эстонии завершились учения НАТО "Весенний шторм"

18:3424.05.2017
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© Фото : Estonian Defence Forces/ rms Roomet Ild Учения Весенний шторм-2017 в Эстонии. 20 мая 2017Учения Весенний шторм-2017 в Эстонии. 20 мая 2017
© Фото : Estonian Defence Forces/ rms Roomet Ild

ТАЛЛИН, 24 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. На учениях НАТО "Весенний шторм" в Эстонии в среду прозвучали последние выстрелы – завершилась последняя фаза учений, финальное построение пройдет в четверг на центральном армейском полигоне, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм-2017 в Эстонии. 23 мая 2017
© Фото : Estonian Defence Forces/ Ardi Hallismaa
Тяжело в учениях. Военные НАТО несут потери от примусов и холостого огня

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, проходят в Эстонии с 8 мая. Официальная дата завершения учений — 26 мая, когда военнослужащие отправятся на места постоянной дислокации. Кроме эстонских военных, в учениях задействованы около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 14 стран.

В среду завершился третий и последний этап учений, то есть тактическое выполнение боевых заданий. На третьем этапе противодействие 1-й пехотной бригаде Сил обороны и боевой группе НАТО оказывала 2-я пехотная бригада, в состав которой во время учений входили также подразделения размером с роту из Германии, США, Латвии, Литвы и Польши. В составе 2-й пехотной бригады также тренировались инженеры-саперы из Финляндии и Нидерландов.

Военнослужащие армии США на учениях Saber Strike в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Во время учений в Эстонии сгорел автомобиль НАТО
"Военнослужащие разных стран смогли быстро создать единую команду и справлялись со сложными задачами в быстро меняющейся учебной ситуации. В нашем распоряжении были вертолеты, танки, бронемашины и паромно-мостовые машины", — сказал командир 2-й пехотной бригады полковник Ээро Ребо.

В учениях принимают участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона. Германия направила на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту представляют США, Латвию и Литву. В учениях также участвуют военнослужащие из Нидерландов, Бельгии, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.

В небе над Эстонией во время учений совершили полеты самолеты-штурмовики ВВС Польши Su-22, истребители ВВС Испании F-18 Hornet, которые выполняют миссию по охране неба над странами Балтии и дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, вертолеты армии США AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk. Эстонские ВВС представили реактивные учебные самолеты L-39 и вертолеты R44.

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