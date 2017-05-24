Эрдоган обвинил Германию в предоставлении политического убежища террористам

АНКАРА, 24 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал информацию, что десятки турецких военных обратились к Германии за политическим убежищем, заявив, что ФРГ традиционно принимает террористов.

Ранее несколько десятков турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции и были вынуждены покинуть свои посты.

В МВД ФРГ заявили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около 6 тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации попытки госпереворота. Эти запросы не были удовлетворены.

"Предоставление убежища – это проблема Германии. Она привыкла принимать террористов, ну, будет у нее еще десять. А мы будем продолжать их ловить", — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.