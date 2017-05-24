Вывод немецких ВВС с базы "Инджирлик" не является проблемой, заявил Эрдоган

АНКАРА, 24 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Возможный вывод ВВС Германии с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции не представляет проблемы для Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы "Инджирлик" в соседние страны.

"Мы не получали никакого уведомления от Германии о том, что она собирается уйти в Иорданию с базы "Инджирлик". Есть заявление немецкой стороны о том, что на повестке дня у них такой вопрос не стоит. Но если они так поступят, то для нас это не проблема. Если уйдут, то мы им скажем "счастливого пути", — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Брюссель на саммит НАТО.