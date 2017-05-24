Актрису Елену Яковлеву не пустили на Украину и запретили въезд на три года

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Российскую актрису Елену Яковлеву пограничники не пустили на Украину и запретили въезд на три года, сообщил украинскому информагентству УНИАН помощник председателя госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Это действительно так (Яковлеву не пустили на Украину — ред.)", — сказал он, пообещав позднее сообщить подробности.

По данным местного харьковского издания Depo.Харьков, Яковлеву не пропустили из-за поездок в Крым без разрешения Киева. Отмечается, что Яковлева прибыла в Харьков в среду на поезде "Москва-Харьков".

"Во время прохождения погранично-таможенного контроля выяснилось, что данная гражданка посещала АРК Крым в течение 2015-2016 годов через закрытые постановлением кабмина пункты пропуска", — пояснили местному изданию в пограничной службе.

Как уточняет издание, на данный момент Яковлевой "отказано в пропуске через государственную границу Украины и запрещен въезд в Украину на три года".

Ранее украинские власти неоднократно запрещали въезд на территорию страны гражданам РФ из-за посещения Крыма без разрешения Киева.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".