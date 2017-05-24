Трамп завершил визит в Италию и направляется в Брюссель на саммит НАТО

РИМ, 24 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Президент США Дональд Трамп отбыл из Италии в бельгийский Брюссель, проведя на Апеннинах менее суток.

Кадры его прибытия в римский аэропорт "Фьюмичино" и подъем на борт президентского лайнера транслировало в прямом эфире итальянское телевидение.

Последним пунктом программы визита президента США стала встреча с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Как сообщает агентство askanews со ссылкой на источники в правительстве, главными темами переговоров Джентилони и Трампа стали терроризм и саммит G7 в Таормине.

Предстоящая встреча на Сицилии рассматривается как возможность продемонстрировать единство стран "Большой семерки" и общие обязательства по борьбе с терроризмом после недавнего теракта в Манчестере.

Лидеры двух стран также подняли вопрос миграции как глобального вызова, который будет обсуждаться на саммите 26-27 мая, а также обсудили тему климата и торговых обменов.

Трамп прибыл во вторник вечером на Апеннины в ходе своего первого зарубежного турне. В среду утром он посетил Ватикан, а затем побывал в Квиринальском президентском дворце, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. В бельгийской столице президент США примет участие в саммите НАТО 25 мая.

"Я покидаю Ватикан с большей чем когда-либо решимостью достичь мира на нашей планете", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter после встречи с папой Римским.