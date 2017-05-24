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В мире

Третья сила: кто мешал и кто пытался помешать встрече Путина с Дутерте

Сюжет:
Визит Дутерте в Москву (21)
15:4624.05.2017
(обновлено: 16:03 24.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречиПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию внезапно сократился с четырех дней до одного, а его встреча с Владимиром Путиным состоялась на два дня раньше, чем планировалось, — не 25-го, а вечером 23 мая. Для этого Путин даже изменил свой график: он принял Дутерте, едва вернувшись из Краснодара.

Причина — обострение ситуации в провинции Минданао, на родном острове филиппинского президента, где идут нешуточные бои с местными террористическими группировками, присягнувшими ИГ*. Во вторник Дутерте, уже находясь в Москве, ввел во всей провинции военное положение.

Президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вираж Дутерте: президент Филиппин прибыл в Россию за оружием и дружбой

Цель визита достигнута — переговоры на высшем уровне состоялись, и, несмотря на спешку, филиппинский лидер сумел донести до хозяина встречи то главное, что он привез в Россию: предложения дружбы и расширения сотрудничества, прежде всего торгово-экономического. А также, как и предполагалось, основную просьбу — о продаже его стране современных видов оружия.

Владимир Путин подтвердил: у России и Филиппин есть широкое поле для развития сотрудничества, и военно-техническая сфера занимает в ней не последнее место.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017

Что заставило Дутерте сократить визит

Насилие в городе Марави с населением 200 тысяч человек вспыхнуло во вторник. Армия и полиция проводили там совместную операцию по захвату Иснилона Хапилона — лидера экстремистской группировки "Абу Сайяф", однако боевики оказали ожесточенное сопротивление. К ним присоединились около 100 членов другой террористической группировки — "Маут" (Maute), которые развязали ответные боевые действия.

"Обе эти группы присягнули на верность организации ИГ* и поклялись вести борьбу за установление своей власти на Филиппинах, которые являются преимущественно христианской страной", — сообщает The New York Times.

В ходе столкновений террористы сожгли школу, несколько домов и церковь, от их рук погибли полицейский и два солдата правительственной армии. Боевики захватили медицинский центр "Амаи Пакпак", сбросив со здания больницы флаг Филиппин и водрузив вместо него черное полотнище исламистов.

"По-прежнему идут боевые действия, столкновения. Мне, к сожалению, нужно улететь туда и быть там. Там гибнут люди, погибли люди", — сказал Дутерте, открывая переговоры с российским президентом.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Дутерте заявил, что не позволит ИГ* прийти на Филиппины

Своим указом он в тот же день ввел на Минданао военное положение. Как разъясняет филиппинская онлайн-газета SunStar Manila, согласно конституции, глава государства обязан в течение 48 часов представить конгрессу доклад, на основании которого депутаты подтвердят или отменят его решение. Этот срок истекает в 22:00 (17:00 мск) в четверг.

По словам издания, поддержка указа Дутерте в обеих палатах конгресса может оказаться не вполне однозначной. Ряд сенаторов и депутатов считают введение военного положения на всем острове с населением более 20 миллионов человек непропорциональной мерой. По их мнению, достаточно было ограничиться городом Марави, и тогда ограничения прав граждан, предусмотренные режимом военного положения, коснулись бы в 100 раз меньшего числа людей.

© REUTERS / Romeo RanocoБронетранспортер правительственных сил Филиппин направляется в сторону города Марави
© REUTERS / Romeo Ranoco
Бронетранспортер правительственных сил Филиппин направляется в сторону города Марави

Военное положение введено на максимально допустимый конституцией срок — 60 дней, по истечении которого его необходимо будет продлевать. Сам Дутерте заявил, что военное положение в провинции Минданао продлится столько, сколько будет нужно.

"Если потребуется год, чтобы сделать это, или если это закончится за месяц, тогда я буду доволен", — сказал он в видеообращении, опубликованном правительством.

Визит с иллюстрацией

Вспышка насилия в Марави, хотя и скомкала визит Дутерте в Россию, но не помешала достижению главной цели, к которой стремился филиппинский лидер, направляясь в Москву. Мало того, трагедия на родном острове стала дополнительной иллюстрацией к его доводам.

Накануне своей поездки Дутерте не скрывал, что основной интерес для него представляют закупки российского оружия — стрелкового, а также высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дутерте предложил Путину дружбу и попросил современное оружие

"Мы сражаемся с мятежниками, такими же, какие раньше были в России. Это просто немногочисленные бандиты, сеющие хаос. Их не так много. И не всегда нужна (тяжелая. — Прим. ред.) техника <…> для борьбы с ними. Но необходимы разведданные, нужно высокоточное оружие. А у нас таких технологий нет. Речь о стрелковом оружии, о ракетах, которые могут точно поражать цели. И еще, может быть, что очень важно в условиях борьбы с повстанцами, — вертолеты или самолеты. Не реактивные, а винтовые — не такие дорогие и более эффективные в противостоянии небольшим группам террористов в районах конфликтов", — пояснил Дутерте на встрече с российскими журналистами перед отъездом в Москву.

На встрече с Владимиром Путиным он еще раз подтвердил заинтересованность в российском вооружении, а также то, что в закупках оружия Филиппины намерены переориентироваться с американских поставок на китайские и российские.

"У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГ*, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие", — сказал Дутерте, добавив, что он приехал в Россию, "чтобы заручиться вашей поддержкой, предложить нашу дружбу".

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи. 23 мая 2017

Ложка дегтя

Лидеры сошлись в том, что торгово-экономические отношения между странами имеют большой потенциал для развития.

"Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот", — подчеркнул Дутерте.

"У нас много перспективных, интересных направлений, включая энергетическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, энергетику и, конечно, сотрудничество в области военно-технического взаимодействия", — сказал в ответ Владимир Путин. Он заметил, что, несмотря на преждевременный отъезд Дутерте, члены правительственных делегаций продолжили работу и по итогам переговоров подпишут объемистый пакет документов — то есть все намеченные цели визита будут достигнуты.

Президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Подготовленный к визиту Дутерте пакет документов подпишут в среду

На этом фоне весьма характерной диссонирующей нотой прозвучала публикация в The Washington Post — о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Дутерте в апреле назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "сумасшедшим с ядерным оружием".

Как сообщила газета, основной темой беседы, которая состоялась 29 апреля, стал северокорейский вопрос. Трамп выразил удовлетворение тем, что последние ракетные испытания Пхеньяна оказались неудачными, отметив, что "это хорошая новость". В ответ Дутерте сказал, что Ким Чен Ын "играет со своими бомбами, своими игрушками", и добавил, что у северокорейского лидера "проблемы с головой" и "однажды он может сойти с ума".

"Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше, чем у него, в 20 раз больше — но мы не хотим ее использовать", — заявил в ответ Трамп.

Оба собеседника сошлись во мнении, что наиболее весомое слово, к которому может прислушаться Ким Чен Ын, принадлежит Китаю, обладающему существенным влиянием на северокорейского лидера.

Публикация появилась в газете в тот самый момент, когда Дутерте прибыл в Москву, хотя беседа между ним и Трампом состоялась несколькими неделями раньше. И это не оставляет сомнений, что сам факт ее появления вряд ли можно назвать случайным: информация о том, в каких выражениях филиппинский и американский руководители обсуждали главу КНДР, похоже, была призвана создать некий неловкий момент на переговорах Родриго Дутерте и Владимира Путина.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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