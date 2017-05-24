Дутерте заявил, что военное положение на юге Филиппин может продлиться год

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что военное положение в провинции Минданао на юге страны может продлиться год, передает агентство Франс Пресс.

Вечером во вторник стало известно, что Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) группировкой. Представитель президента Эрнесто Абелла сделал данное заявление в Москве, где Дутерте находился с визитом.

"Если потребуется год, чтобы сделать это, или если это закончится за месяц, тогда я буду доволен", — приводит агентство заявление Дутерте, которое он сделал на видеозаписи, опубликованной правительством.

Дутерте заявил в начале встречи с российским лидером Владимиром Путиным, что должен вернуться на Филиппины, где не прекращаются боестолкновения.