Эксперт отметил "практическую бесполезность" НАТО в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. НАТО как организация практически бесполезна в том, что касается практической борьбы с терроризмом, и ожидать от нее большого влияния в этом вопросе не следует, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов.

Саммит НАТО пройдет 25 мая в новой штаб-квартире альянса в Брюсселе по сокращенной программе. Основными темами заседания станут роль НАТО в борьбе с терроризмом и справедливое распределение бремени между странами-членами альянса, то есть увеличение оборонных расходов союзников США. Итоговое коммюнике участники принимать не планируют.

По мнению Данилова, противодействие терроризму и оборонные расходы — две "очень неудобные темы", по которым членам альянса будет сложно отчитаться в каких-либо успехах. По этой причине, "большого пиар-эффекта от обсуждения этих тем на саммите ожидать не стоит".

"Проблема НАТО заключается в том, что оно создавалось как альянс территориальной обороны и имело совершенно другие задачи — противодействие Советскому Союзу и другие –, но никак не противодействие терроризму и экстремизму, который является принципиально другой угрозой", — заявил Данилов в рамках круглого стала, посвященного предстоящему саммиту НАТО.

Эксперт убежден, что в данном случае приходится говорить о "громоздкой бюрократической военной структуре, которая практически бесполезна в борьбе с терроризмом и экстремизмом — у них просто разные модальности".

"Террористы действуют по "сетевому" принципу, постоянно адаптируясь к меняющимся средствам противодействия, а НАТО, по сути, остается организацией времен холодной войны. Имеет место какая-то адаптация, но (говорить о том), что НАТО сейчас приспособлена к борьбе с терроризмом, конечно же, не стоит", — указал Данилов.

Он отметил, что с политической точки зрения НАТО является "хорошей площадкой" для того, чтобы страны-члены альянса могли "обозначить солидарность и произнести политически консолидирующие заявления". "Однако с точки зрения субстантивной, с точки зрения практической работы влияние НАТО на ситуацию (с терроризмом — ред.) будет крайне ограничено", — констатировал аналитик.

Затрагивая вопрос финансовых расходов, Данилов отметил, что в настоящее время этот вопрос является "очень чувствительным". "Здесь тоже будут неприятные разговоры, хотя многие из них останутся вне поля зрения телекамер и журналистов", — добавил в заключение Данилов.