В конгрессе хотят обязать Трампа пускать журналистов на все переговоры

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В конгресс США внесли пакет предложений, предусматривающих создание пула журналистов для освещения всех деловых встреч президента США Дональда Трампа.

Проект соответствующей резолюции выдвинул член Демократической партии США Джейми Раскин. По его мнению, журналисты должны сопровождать американского президента на всех деловых встречах, поскольку американцы имеют право получать информацию обо всех действиях главы государства.

Не допуская журналистов на переговоры, действующий президент нарушает это право, считает автор инициативы. В качестве примера приводится недавняя встреча Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, на которой якобы в нарушение протокола не присутствовали представители американских СМИ.

Создание в "качестве меры предосторожности" пула журналистов, которые смогут присутствовать на всех деловых встречах президента, позволит избежать подобных ситуаций в будущем, считает законодатель.

В пакет документов также входит законопроект, обязывающий президента США предоставить Министерству финансов сведения о ранее заключенных коммерческих сделках с иностранными государствами в случае, если их стоимость превышает 10 тысяч долларов.

Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова прошла 10 мая в Вашингтоне. Позднее МИД России опубликовал фотографии, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку. Американская сторона протокольные снимки не публиковала. На это обратили внимание ряд журналистов из США, которые возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и Вашингтон не обращался к Москве с просьбой не публиковать снимки.