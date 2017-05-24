Британцы собрали 780 тысяч фунтов на поддержку пострадавших в Манчестере

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Великобритании пожертвовали более 780 тысяч фунтов стерлингов на поддержку раненых и семей жертв теракта в Манчестере, следует из информации сайта JustGiving, на котором во вторник был организован сбор денег.

На 10.30 по лондонскому времени (12.30 мск) объем собранных средств превысил 789 тысяч фунтов, пожертвования сделали около 32,5 тысячи человек.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести.

Также жители Манчестера во вторник сдавали кровь в больницах города, за несколько часов пополнив необходимый запас крови для пострадавших при теракте.