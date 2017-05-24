НАТО приветствует планы США увеличить на 40% оборонный бюджет в Европе

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО приветствует предложенный администрацией президента США Дональда Трампа проект бюджета, предполагающий увеличение оборонного бюджета страны в Европе на 40%, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Выступая перед журналистами за день до саммита НАТО в Брюсселе, Столтенберг отметил, что "вчера администрация Трампа представила бюджет, где они увеличивают финансирование военного присутствия США в Европе на 40%".

"Я приветствую вчерашнее бюджетное предложение США", — заявил он.