У НАТО нет информации о сотрудничестве России с талибами*

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не наблюдала доказательств прямой поддержки Россией афганского движения "Талибан"*, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Официальные представители США не раз обвиняли РФ в оказании военной помощи талибам в Афганистане. Россия отрицает эти обвинения, называя их бездоказательными.

"Мы видели сообщения, но мы не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией "Талибана"*, — сказал он журналистам.

Генсек отметил, что альянс "призывает Россию участвовать в мирном процессе, которым руководят афганцы, цель которого – достичь примирения путем решения, найденного на переговорах".

*Террористическая организация, запрещенная в России