У НАТО нет информации о сотрудничестве России с талибами*

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не наблюдала доказательств прямой поддержки Россией афганского движения "Талибан"*, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы видели сообщения, но мы не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией "Талибана"*, — сказал он журналистам.
Генсек отметил, что альянс "призывает Россию участвовать в мирном процессе, которым руководят афганцы, цель которого – достичь примирения путем решения, найденного на переговорах".
*Террористическая организация, запрещенная в России