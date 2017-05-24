СМИ раскрыли подробности биографии манчестерского террориста

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Салман Абеди, подозреваемый в совершении теракта в Манчестере, родился в этом городе, его родители – ливийцы, бежавшие от режима Муаммара Каддафи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Абеди, чья фотография была опубликована в среду, родился в 1994 году. Недавно он вернулся из Ливии, сообщила ранее министр внутренних дел Амбер Радд.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 – в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство – подростки, считаются пропавшими без вести.