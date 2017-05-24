Бельгийский монарх эксклюзивно примет Трампа в королевском дворце

БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Король бельгийцев Филипп и королева Матильда эксклюзивно примут в среду президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью Трамп в королевском дворце в Брюсселе, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Президент США прибудет в бельгийскую столицу для участия в саммите НАТО 25 мая.

"Дональда Трампа эксклюзивно примут в королевском дворце в Брюсселе, а не в резиденции королевской четы в пригородной коммуне Лакен", — сказал собеседник агентства.

Достопримечательностью королевского дворца в Брюсселе является знаменитая Зеркальная комната, потолок которой выложен зелеными крыльями 1,6 миллиона тайских жуков.

После беседы с королем бельгийцев Филиппом и королевой Матильдой Трамп проведет переговоры в королевском дворце с бельгийским премьером. Как заявил сам Шарль Мишель, он намерен затронуть на встрече с Трампом, в том числе, вопросы, по которым у ЕС и США наметились расхождения: борьбу с изменениями климата, необходимость многостороннего подхода к решению мировых проблем и основополагающие ценности ЕС, в частности проблемы миграции.