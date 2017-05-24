Мажилис Казахстана в I чтении одобрил наказание в виде лишения гражданства

АСТАНА, 24 мая — РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили в первом чтении поправки в законодательство для приведения его в соответствие с нормами конституции, которые, в частности, предполагают дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства, передает корреспондент РИА Новости.

"Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21 статье Уголовного кодекса", — сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, представляя законопроект в ходе пленарного заседания палаты.

По его словам, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности.

Министр пояснил, что к основным национальным интересам относится незыблемость конституционного строя. В данное понятие входит: независимость, унитарность и президентская форма правления страны. "К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Например, геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности", — сообщил Бекетаев.

Он пояснил, что "данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий".

В целом законопроектом вносятся изменения и дополнения в 7 кодексов и 46 законов.