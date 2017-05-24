Экс-советник Трампа хочет выступить перед комитетом конгресса по разведке

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж написал новое письмо в конгресс с просьбой заслушать его по вопросу о "российских связях" Трампа.

Текст 23-страничного письма Пейджа, адресованный комитету по разведке палаты представителей, распространил телеканал Fox News.

"Я осторожно надеюсь на то, чтобы дать официальные показания перед вашим комитетом 6 июня", — пишет Пейдж. Он просит, чтобы слушания были открытыми.

Пейдж числился некоторое время в советниках штаба Трампа по внешней политике.

В прошлом Пейдж работал в инвестиционной фирме Merril Lynch, а теперь руководит фирмой Global Energy Capital. По данным на сайте фирмы Пейджа, он в прошлом консультировал ОАО "Газпром" и РАО "ЕЭС России". На этом основании Пейдж оказался одной из фигур в расследовании "связей Трампа с Россией", которое ведут ФБР и два комитета палаты представителей.

В новом письме в сенат Пейдж вновь опровергает какую-либо "российскую" подоплеку в предвыборной кампании. "У меня лично нет никакой информации, чтобы российское правительство или кто-либо с ним связанный играл какую-либо роль в выборах в США в 2016 году. Кроме того, в ходе моих визитов в Москву в июле 2016 года и в декабре 2016 года никакие российские официальные лица или люди, связанные с российским правительством, не общались со мной таким образом, что можно было бы подумать, будто они намеревались негативно повлиять на выборы 2016 года, которыми жестоко манипулировала администрация Обамы", — пишет Пейдж.