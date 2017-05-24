Меланья Трамп вновь поставила мужа в неловкое положение

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья вновь не стала брать мужа за руку после прибытия в Рим.
Ранее подобный случай произошел по прибытию президентской четы в Израиль. Тогда Меланья также не стала брать своего мужа за руку.
В Италии Трамп встретится с папой Римским Франциском, а также с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. После этого президент США посетит собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу. Меланья Трамп, в свою очередь, планирует навестить детскую больницу.