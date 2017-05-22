Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку во время визита в Израиль

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья не стала брать его за руку после приземления в аэропорту Тель-Авива. Соответствующее видео опубликовал портал Newsweek.
"Это жест, свойственный людям, которых публично отказались взять за руку", — иронизирует автор статьи.
Издание уточняет, что пока нет оснований считать, что в семье Дональда Трампа есть проблемы.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что первая леди выглядела расстроенной во время инаугурации. В соцсетях распространилось видео, на котором Меланья улыбается, глядя мужу в лицо, и мгновенно становится угрюмой, как только он отворачивается.
Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF— Andy Ostroy (@AndyOstroy) May 3, 2017