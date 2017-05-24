В конгрессе считают, что сокращение бюджета Госдепа вредит безопасности США

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс выступил с критикой сокращения бюджета государственного департамента США и агентства по международному развитию, заявив, что это подрывает национальную безопасность США.

В проекте бюджета на 2018 финансовый год говорится, что администрация Дональда Трампа предлагает сократить бюджет госдепартамента на 29%. Совокупный бюджет госдепартамента, агентства США по международному развитию (USAID) и международных программ министерства финансов составляет по проекту бюджета 27,1 миллиарда долларов против 38 миллиардов долларов в 2017 финансовом году.

"Я рад, что мы закрыли вопрос о бюджетах (Барака) Обамы, которые были полны увеличений налогов и расходов, но я не поддерживаю серьезные сокращения бюджета государственного департамента и агентства по международному развитию, поскольку это подрывает национальную безопасность. Дипломатия имеет значение", — говорится в заявлении Рейса.

Он отметил, что "учитывая растущие угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы должны поддерживать — а не сокращать — антитеррористические, правоохранительные и гуманитарные программы".

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что республиканцы раскритиковали положения бюджета США, предложенного президентом Дональдом Трампом на 2018 финансовый год. В частности, критики подверглись предложенные сокращения социальных расходов и заложенные 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Чтобы проект бюджета стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Традиционно "черновик" бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом. Например, достигнутый обеими партиями бюджетный компромисс на остаток 2017 года (до конца октября) практически полностью исключил требования Трампа по сокращению бюджета ряда министерств.