Республиканцы раскритиковали положения бюджета, предложенного Трампом

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Республиканцы раскритиковали положения бюджета США, предложенного президентом Дональдом Трампом на 2018 финансовый год, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Не думаю, что бюджет президента куда-либо продвинется", — заявил сенатор-республиканец от Луизианы Билл Кэссиди. А член палаты представителей Хэл Роджерс назвал предложенные сокращения соцрасходов "драконовскими".

Сенатор от Мичигана Фред Аптон раскритиковал бюджет за то, что в нем заложено 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. "Я думал, что это Мексика заплатит за стену. С какой стати это у нас в бюджете?" — задался ироническим вопросом Аптон. Трамп в ходе предвыборной кампании обещал построить стену на границе и заставить Мексику заплатить за эту стену.

"С другой стороны, это лишь предложение, на его (Трампа — ред.) стол он никогда не попадет", — добавил Аптон.

Республиканцы в конгрессе не подчиняются однопартийцу Трампу.

Чтобы проект бюджета стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Бюджет, предлагаемый президентом, принято рассматривать скорее как декларацию о намерениях. Пройдя через обе палаты конгресса, бюджет обычно претерпевает радикальные изменения. Например, достигнутый обеими партиями бюджетный компромисс на остаток 2017 года (до конца сентября) практически полностью исключил требования Трампа по сокращению бюджета ряда министерств.

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года.

При этом предлагается сократить государственные социальные программы на общую сумму в 3,6 триллиона долларов за 10 лет. Подвергнутся сокращению программа медицинской помощи малоимущим Medicaid, субсидии в соответствии с Obamacare, программа талонов на питание для бедных и другие.