Солфордский университет в Манчестере открыли после эвакуации

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Солфордский университет в Манчестере вновь открылся после кратковременной эвакуации из-за подозрительного свертка, заявило руководство учебного заведения.

Эвакуация была объявлена из-за обнаружения подозрительного свертка, который был оставлен под скамейкой рядом с университетской библиотекой.

Всего, по данным газеты Manchester Evening News, были эвакуированы несколько сотен студентов, в том числе учащиеся третьего курса, которые в этот момент сдавали итоговые экзамены.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России