В Душанбе обсудили вопросы противодействия незаконной миграции

ДУШАНБЕ, 23 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Международная конференция по противодействию незаконной миграции состоялась во вторник в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

"Вопросы миграции являются одними из основных в повестке как двустороннего сотрудничества между Россией и Таджикистаном, так и многостороннего сотрудничества в рамках СНГ. Основная цель такого сотрудничества — добиться взаимовыгодного упорядочения процессов миграции, по возможности устранив их негативные проявления. Важное место в этом процессе занимают профилактика и борьба с незаконной миграцией", — сказал на конференции посол РФ Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, в результате совместной работы компетентных ведомств России и Таджикистана удается согласовывать и в определенной степени запускать административные и правовые механизмы регулирования миграции.

"Один из примеров успешно продвигаемых направлений сотрудничества — активная информационно-разъяснительная работа среди выезжающих в РФ граждан Таджикистана, проводимая в тесном взаимодействии компетентных органов наших стран. Ее можно считать действенной профилактикой правонарушений, в том числе приводящих к необратимым для мигранта последствиям, итогом её является высокая подготовленность таджикских граждан к прохождению миграционных процедур в РФ и снижение рисков незаконной миграции", — отметил он.

По его словам, "общеизвестен факт, что нелегальный мигрант становится социально уязвимым и под определенным влиянием может склониться к совершению противоправных действий или быть вовлечен в экстремистскую деятельность".

В ходе конференции был сделан особый акцент на том, что важнейшей задачей миграционной политики любого современного государства является обеспечение национальной безопасности, максимальная защищенность, комфортность и благополучие населения страны.

Незаконная миграция затрагивает многие сферы жизнедеятельности общества. В политической сфере она выступает непосредственной угрозой безопасности страны, ее геополитическим интересам, а также международному имиджу. В экономической — способствует расширению масштабов теневой экономики, развивающейся вне налогового и иного экономического законодательства, изъятию из финансового оборота значительной доли денежных средств, в том числе их вывода за рубеж, обострению ситуации на рынке труда. В социальной — приводит к усилению социальной напряженности и ксенофобии, в значительной степени осложняет криминогенную ситуацию.

По итогам конференции было приняло совместное заявление. Организаторами мероприятия выступили министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана, Международная организация по миграции (МОМ), Исполнительный комитет СНГ.

В работе конференции приняли участие представители МОМ, УВКБ ООН, Международного центра по развитию миграционной политики, комитета парламента Азербайджана по региональным вопросам, генеральной прокуратуры Таджикистана, Совета командующих погранвойсками, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ, МВД Белоруссии, госслужбы миграции при правительстве Киргизии и т.д.-0-