Исправился. Сын Порошенко пришел на ТВ в "украинской" футболке

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сын президента Украины Михаил, замеченный ранее в "российской" футболке, пришел на утреннюю программу своей матери Марины Порошенко "В ритме спорта" в майке с надписью Ukraine. Видеозапись эфира доступна на Youtube-аккаунте "Канал Украина".

В ходе программы молодой человек вместе с матерью и сестрами Евгенией и Александрой показал телезрителям, как выполнять упражнения с медболом. Михаил был единственным участником шоу, продемонстрировавшим свою "патриотичность". Марина Порошенко с дочерьми были в обычных спортивных футболках нейтрального цвета без надписей.

Примечательно, что сын президента практически все эфирное время сидел спиной к экрану — именно на задней части футболки крупным шрифтом было написано Ukraine.

Ранее украинские СМИ опубликовали фотографию младшего сына Порошенко в футболке с надписью "Russia". Многие украинцы раскритиковали юношу за выбор гардероба. Глава государства позднее раскритиковал поступок сына, но оправдал его. Он пояснил, что снимок якобы был сделан на Хэллоуин, и Михаил надел футболку в качестве костюма на праздник.