Порошенко объяснил, почему его сын надел "российскую" футболку

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции, что провел воспитательную беседу с сыном из-за футболки с надписью "Russia", которую тот надел.

Ранее украинские СМИ опубликовали фотографию младшего сына Порошенко в футболке с надписью "Russia". Снимок раскритиковали многие украинцы.

Порошенко пояснил, что фотография была сделана на Хэллоуин, и его сын надел футболку в качестве костюма на этот праздник.

"Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо, поэтому поводу у меня был разговор с моим 15-летным сыном. Я вас заверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни", — заявил президент Украины.