Турецкий дипломат: Москва и Анкара должны преодолеть недоверие друг к другу

АНКАРА, 23 мая — РИА Новости, Федор Смирнов. Подписание российско-турецкого соглашения о снятии торговых ограничений свидетельствует о недоверии сторон друг к другу, которое необходимо преодолеть, заявил РИА Новости турецкий дипломат, бывший торгпред Турции в РФ и Египте Айдын Сезер.

Накануне Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Россия снимет ограничения в части использования турецкой рабочей силы, ведения турецкими компаниями бизнеса по отдельным направлениям и в части поставок продуктов, за исключением томатов, и ждет симметричных решений от Анкары. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята.

"В то время, как Россия и Турция осуществляют безо всяких проблем и проволочек такие мегапроекты, такие как АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток", барьеры для сельскохозяйственных продуктов выглядит иронией. Подписание документа по снятию ограничений указывает на то, что между сторонами все еще присутствует недоверие. Поэтому обе стороны должны как можно раньше избавиться от предубеждений против друг друга", — сказал собеседник агентства.

Он назвал позитивным развитием событий намерение Москвы и Анкары снять всех ограничения, за исключением импорта в РФ турецких томатов. "Будут ли они действительно сняты, мы увидим в ближайшие дни. Здесь речь идет не столько об экономической выгоде, сколько о понимании сторон важности сотрудничества между Турцией и Россией", — добавил Сезер.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле".