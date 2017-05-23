У США нет информации о возможном нарушении Ираном ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны США не располагает данными о том, что Иран хочет нарушить "ядерное соглашение", заключенное с международным сообществом в 2015 году, сообщил во вторник глава ведомства генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

"Я не вижу никаких признаков, что Иран пытается нарушить это соглашение на данный момент", — сказал Стюарт на слушаниях в сенате.

Он напомнил, что соглашение имеет десятилетний срок, поэтому "не препятствует навсегда" Ирану получить ядерное оружие.

Генерал также затруднился сказать, стали ли действия Ирана "более агрессивными" после заключения соглашения.

В свою очередь директор Национальной разведки США Дэниел Коутс согласился с сенаторами, что действия Ирана стали "более агрессивными".