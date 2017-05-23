У США нет информации о возможном нарушении Ираном ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны США не располагает данными о том, что Иран хочет нарушить "ядерное соглашение", заключенное с международным сообществом в 2015 году, сообщил во вторник глава ведомства генерал-лейтенант Винсент Стюарт.
Он напомнил, что соглашение имеет десятилетний срок, поэтому "не препятствует навсегда" Ирану получить ядерное оружие.
Генерал также затруднился сказать, стали ли действия Ирана "более агрессивными" после заключения соглашения.
В свою очередь директор Национальной разведки США Дэниел Коутс согласился с сенаторами, что действия Ирана стали "более агрессивными".